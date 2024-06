Todo parecía indicar que este iba a ser el último año en activo de Rafa Nadal. Sin embargo, en las últimas semanas esta intención parece no estar tan clara.

El balear cayó en primera ronda de Roland Garros frente a Alexander Zverev, quien acabaría llegando a la final de la 'Copa de los Mosqueteros'. Sin embargo, son varias las voces que se muestran optimistas con la continuidad de Rafa.

Patrick Mouratoglou, entrenador de jugadores como Dimitrov o Serena Williams, ha dejado sus impresiones sobre el estado del ganador de 22 Grand Slams: "Todo el mundo pensó que ese podía ser el último partido de Rafa, que ya no estaba preparado para competir a este nivel, pero todas estas declaraciones están totalmente equivocadas".

"Yo lo que vi fue todo lo contrario, vi a un jugador que ahora se siente bien, que sabe que todavía puede competir. Creo que ese partido con Zverev le hizo sentir que puede volver al más alto nivel, aunque perdiera en tres sets. Teniendo en cuenta el poco tiempo que tuvo para entrenar y prepararse, la calidad de tenis que fue capaz de producir fue muy alta", añadió en unas declaraciones recogidas por 'Tennis Majors'.

"El 95% de los jugadores perderían en un partido a tres sets contra este Rafa. Claro que no tuvo suerte con el sorteo del cuadro, jugando en primera ronda con Zverev, pero si hubiera jugado contra tipos diferentes a Zverev, habría ganado", agregó el entrenador.

Mouratoglou quiso valorar la no presencia del español en Wimbledon: "El hecho de que decida no ir a Wimbledon es otra señal evidente de que quiere ganar los Juegos Olímpicos, de que cree que puede hacerlo, y de que este no será su año de despedida. No está dispuesto a ir a los torneos a despedirse; de lo contrario, iría a Wimbledon".

"En los Juegos Olímpicos veremos estas condiciones, ya que serán varias semanas más tarde. Creo que si le va bien en los JJ.OO. puede ser un potencial ganador de Roland Garros el próximo año, estoy seguro de que puede", concluye.