Rafa Nadal, a corazón abierto: "Ahí nace una de las cosas de las que me siento más orgulloso..."

El balear ha reflexionado sobre las distintas lesiones con las que tuvo que lidiar desde el inicio hasta el final de su exitosa carrera.

En una entrevista concedida a 'GQ Magazine' en la que, entre otros aspectos, Rafa Nadal se ha 'avergonzado' de cómo irrumpió en el circuito, el manacorí también se ha sincerado sobre el gran hándicap con el que tuvo que lidiar durante su carrera: las lesiones.

Cuando apenas tenía la mayoría de edad, al balear le diagnosticaron el síndrome de Müller-Weiss, una displasia ósea por deformación del hueso escafoides del pie.

"Ha sido una de las facetas clave de mi carrera, y no lo digo en sentido negativo. Desde el principio, cuando apenas tenía 19 años, el gran problema de mi trayectoria fue el pie. He tenido que convivir con las lesiones de principio a fin", recuerda Rafa.

Sin embargo, lo que muchos verían como una pesadilla, Nadal lo vivió como una motivación extra para sobreponerse a todas las adversidades.

"De hecho, me acabé retirando por una lesión. Y, en cierto modo, de ahí nace una de las cosas de las que me siento más orgulloso: haber sido capaz, a pesar de todos los contratiempos físicos, de mantener intactas la pasión, la motivación y el amor por el tenis durante tantos años", ha señalado.

"Luchar contra las limitaciones de mi cuerpo pero encontrar siempre soluciones para seguir disfrutando de lo que me apasiona", ha zanjado.