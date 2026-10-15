¿Prepara Aprilia un ataque contra Marc Márquez?: "Si pensamos contra quién están luchando..."

Andrea Dovizioso, expiloto y uno de los mayores rivales de la carrera de Marc, considera que los de Noale se "plantearán" cómo vencer al vigente campeón.

Con 185 puntos aún en juego a falta de cinco citas para que se consuma el calendario de MotoGP para 2026, Jorge Martín es líder del Mundial con 355 puntos.

Marc Márquez se encuentra a dos del de San Sebastián de los Reyes y con un colchón de 44 puntos sobre Marco Bezzecchi, aunque el italiano sigue muy vivo en la lucha por la corona.

Es por ello que aún es pronto para hablar de órdenes de equipo por parte de Aprilia para derrocar a Marc, pero conforme avancen las semanas pueden ser una realidad.

Así lo piensa Andrea Dovizioso, que en su podcast ha afirmado que dado el nivel de Márquez, los de Noale terminarán "planteándose" cómo llevarse el título a casa hermanando a Martín y Bezzecchi.

"Si lo analizamos desde el punto de vista de Aprilia y pensamos contra quién están luchando, podrían planteárselo", ha señalado.

Eso sí, todo dependerá de cómo se desarrollen los próximos dos o tres Grandes Premios para saber si Marco puede entrar de lleno en la pelea o ser el aliado perfecto de Jorge.