Advertencia de Colapinto a los argentinos: "Nos pasamos de la raya"

El piloto de Alpine ha anunciado que deja por un tiempo las redes sociales después de la ola de odio que han vertido sus aficionados contra su equipo, compañero, mecánicos y rivales.

"No me ayudan ni a mí ni a mi futuro"

Franco Colapinto ha publicado un vídeo de más de dos minutos en su perfil en redes para anunciar que se tomará un respiro de las mismas debido a la tensa situación que han creado los aficionados argentinos.

"Ya tendría que haber hablado con todos ustedes. Es algo necesario que tenemos que cambiar y mejorar", arranca el piloto de Alpine.

El ex de Williams se ha mostrado tajantemente en contra de que sus fans le apoyen por medio de críticas, insultos y amenazas a su equipo, compañero, mecánicos y rivales.

"Hay veces que nos pasamos de la raya, que en vez de apoyarme, terminamos criticando, terminamos atacando a otros pilotos, a otros colegas, a mis compañeros de equipo, a mis mecánicos, a mis ingenieros, gente con la que trabajo día a día", ha señalado.

De hecho, Colapinto incide en que estos comentarios restan más que suman: "Sé que están pensando que me están defendiendo, pero están generando lo contrario. No me ayudan ni a mí ni a mi futuro".

"Quiero que entiendan que eso es lo que tenemos que cambiar todos juntos. Tenemos que intentar mejorar como sociedad y, para ayudarme a tener una mejor performance, para ayudarme a seguir consiguiendo mis sueños y mis resultados, necesito que me ayuden a parar esto todos juntos", ha explicado.

Es por ello que se apartará de las redes durante un tiempo: "Hace un tiempo tomé la decisión de alejarme de las redes, tomarme un descanso de las redes sociales, enfocarme en lo que realmente me importa, enfocarme en mi sueño, en mi carrera deportiva, enfocarme con el equipo a conseguir los resultados que queremos y los objetivos que necesitamos".