Ahora

En cuartos de Shanghái

Mejor que Nadal y Alcaraz: Jódar ya es el mejor debutante de la historia del tenis

El tenista español ya tiene 40 victorias en su año de debut y se acaba de convertir en el mejor de toda la historia.

Igualando a Nadal y Carlos Alcaraz: Rafa Jódar logra un récord exclusivo en el Mutua Madrid Open Igualando a Nadal y Carlos Alcaraz: Rafa Jódar logra un récord exclusivo en el Mutua Madrid OpenPROPIO

Rafa Jódar sigue adelante en Shanghái. Ya está en cuartos de final. Y con su última victoria se ha convertido en el mejor tenista debutante de toda la historia. Ya tiene un total de 40 victorias en su primer año en el circuito de la ATP.

El madrileño está muy cerca de meterse entre los diez mejores, luchando así por la clasificación a las ATP Finals, el torneo de maestros.

A sus 20 años está completando unos números. Unos números que ni mucho menos lograron Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, los dos tenistas españoles que fueron sus referentes de niños.

Ni Carlos ni Rafa lograron más de una victoria en su primer año. Fue en el segundo cuando el murciano alcanzó las 32 victorias y Nadal las 14. Muy lejos de los números de Jódar.

Este miércoles ha ganado a Botic van de Zandschulp para colarse en los cuartos de final, donde se medirá a Casper Ruud.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Huelga educativa en directo | El delegado del Gobierno en Madrid solicita "una investigación urgente" de las cargas policiales en la Complutense durante la huelga de Educación
  2. Bolaños acusa al PP de plantear "desmantelar" las pensiones y avisa: "Con la derecha tendrían 500 euros menos de pensión al mes"
  3. Visita de los reyes a Ceuta y Melilla, en directo | Los reyes llegan a Melilla y se dan un nuevo baño de masas en la Plaza de España
  4. El Tribunal de Cuentas amnistía a Puigdemont, Junqueras y a otros 33 encausados por gastos del procés
  5. Los combustibles se disparan casi un 28 % en septiembre y empujan la inflación al 4,9%
  6. El papa León XIV pasa una noche tranquila en el hospital tras ser operado de un cáncer de pulmón