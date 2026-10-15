"Es horrible": el lamento de Rafa Nadal por cómo inició su carrera

El ganador de 22 Grand Slams se ha sincerado sobre cómo vestía en sus inicios y la gran diferencia que había con respecto a Federer.

"Con Roger todo era un poco más perfecto y elegante"

En los primeros compases de su carrera, hace ya más de 20 años, Rafa Nadal irrumpió en el circuito con un estilo que apenas se había visto hasta la fecha.

Como si del libro de la selva se tratase, a aquel joven manacorí se le apodó como 'Mowgli' por su estilo desenfadado y rebelde, llevando el pelo largo, camisetas sin mangas y pantalones pirata.

Ahora, alzando la vista atrás, el manacorí reconoce en una entrevista en 'GQ Magazine' que no le gusta lo que ve del Rafa de 18 años.

"En los inicios de mi carrera con pantalones pirata y camisetas sin mangas... me veo ahora, 20 años después, y es horrible. Pero en aquellos años, de alguna manera, fui forjando mi identidad. Se me reconocía por llevar esas prendas tan llamativas, con el pelo largo, la bandana... Era algo distinto", ha señalado.

Su imagen contrarrestaba con la del entonces 'rey' del circuito, Roger Federer, que se caracterizaba por la elegancia y la sobriedad al vestir.

"Con Roger todo era un poco más perfecto y elegante. Y luego llegué yo: el pelo revuelto por todas partes y, digamos... un estilo algo más salvaje, no tan ortodoxo. Disfruté de esa etapa, aunque, veinte años después, la vea de otra manera", recuerda.