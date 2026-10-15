El motivo por el que Carlos Alcaraz "podría ganar tres Grand Slams" en 2027

Rick Macci, exentrenador de Serena Williams o Andy Roddick, considera que "a través de la adversidad florecerá otro superpoder".

Tras caer ante Zizou Bergs en Shanghái, Carlos Alcaraz ya está centrado en el Masters 1000 de París, que se juega del 2 al 8 de noviembre.

Su derrota ante el belga está siendo muy comentada ya no solo por la sorpresa de caer en tercera ronda ante un rival inferior, sino por los gestos de desesperación que dejó el murciano.

Sin embargo, hay quien no ve esos gestos como algo negativo. Y no es alguien cualquiera, sino Rick Macci, exentrenador de Serena Williams o Andy Roddick.

"Todo el mundo tiene que respirar hondo con Carlos, sus comentarios y su frustración. Es humano y es lo que hay. No es para tanto", señaló Macci en X para defender al número 3 del mundo.

Según el entrenador, todo es parte de un proceso: "Cuando la conexión entre mente y cuerpo va y viene, el estado ideal de rendimiento está por todas partes. Todo esto forma parte del camino de vuelta a la cima y a su nivel".

De hecho, de cara a la próxima temporada, Macci considera que Alcaraz "a través de la adversidad florecerá otro superpoder" y "en 2027, el mago español podría llevarse tres Grand Slams".