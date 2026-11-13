El top-10 que ansiaba jugar con Ferrero: "Es como Guardiola o Ancelotti..."

Ferrero tiene una oferta en firme: el tenista italiano Cobolli insiste para que sea su entrenador

Flavio Cobolli, número seis del ranking ATP, lamenta que el alicantino eligiera entrenar a Ben Shelton y no duda en señalar el potencial y el valor que le ve como entrenador.

Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz pusieron patas arriba el mundo del tenis después de separar sus caminos como entrenador y jugador. Fue una ruptura que nadie se esperaba y que afectó mucho a ambas figuras. Carlitos se ha recompuesto bien. De hecho, su primer torneo sin Ferrero, el Open de Australia, lo ganó despejando todo tipo de dudas.

Desde entonces, lo que ha sido un objeto de rumor ha sido el futuro de Ferrero. Al alicantino se le ha relacionado con las grandes estrellas del circuito. Incluso se llegó a especular con que entrenaría a Jannik Sinner o a Rafa Jódar.

Otro que sin duda tenía intención de que Juan Carlos se convirtiera en su entrenador es Flavio Cobolli. El italiano, sexto en el ranking, ha dejado una llamativa reflexión que deja muy claro el valor que le dan los jugadores a un entrenador como Ferrero. Flavio le compara con los mejores técnicos del fútbol.

"Juan Carlos Ferrero es el mejor entrenador del mundo. Pedirle que me entrenara me parecía algo tan grande, demasiado, algo reservado para otros... Es como Ancelotti o Guardiola: siempre consigue que su jugador mejore. Lo intentamos con otros entrenadores, pero nunca era el momento adecuado", asegura Flavio en declaraciones recogidas por 'As'.

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