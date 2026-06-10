Rafa Nadal se pronuncia sobre la lesión de Carlos Alcaraz

El manacorí confía en que el murciano vuelva en plena forma ya que "es demasiado bueno para que no sea así".

Rafa Nadal ha participado este miércoles en el torneo benéfico de golf 'La batallas de las estrellas'.

Durante el evento, el ganador de 22 Grand Slams ha atendido a los medios de comunicación presentes y ha repasado la actualidad tenística.

Además de hablar de la irrupción de Rafa Jódar, al manacorí le han preguntado por Carlos Alcaraz y su lesión.

La muñeca derecha del murciano dijo basta en su debut en el Conde de Godó y desde entonces se ha perdido Madrid, Roma, Roland Garros y la gira de hierba.

En principio volverá en Canadá, pero con este tipo de lesiones es mejor no tener prisa ni marcar plazos.

Y Nadal tiene claro que regresará en plena forma: "Volverá bien de la lesión porque es demasiado bueno para que no sea así".