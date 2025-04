La rabia de Alcaraz tras meterse en la final del Masters 1.000 de Montecarlo: "¡Así se termina!"

Carlos Alcaraz vuelve a sonreír. El número tres del mundo se ha metido en la final del Masters 1.000 de Montecarlo después de derrotar a Alejandro Davidovich por 7-6 y 6-4 en un partido que ha llevado al límite a los dos jugadores.

Alcaraz se ha puesto por delante rápido con un 3-0 en el primer set pero Davidovich ha reaccionado al momento igualando la rotura de Carlos en los primeros compases de partido. A pesar de la derrota, el malagueño ha firmado un torneo muy completo en Montecarlo y poco a poco va siendo más habitual verle en las rondas finales de grandes torneos.

Para Alcaraz la victoria ha sido toda una reivindicación y se ha notado en la celebración. "¡Así se termina!", le decía con rabia a su cuerpo técnico nada más terminar el partido. En unos primeros meses de competición en los que se ha criticado mucho al murciano por sus resultados y su juego, Carlitos ha sabido sobreponerse a la resistencia de Davidovich siendo decisivo en los momentos importantes del partido.

El de El Palmar ha revelado lo que provoca que haya vuelto a una de sus mejores versiones: "No tengo que pensar en los resultados ni en nada más, simplemente tengo que pasármelo bien. Eso es lo más importante para mí, y no hacer caso a las expectativas o a lo que la gente dice sobre ti".

"Eso es lo que estoy intentando hacer, y creo que me está yendo bien por ahora. El de hoy ha sido el mejor partido que he jugado por ahora en este torneo. No le dejé entrar, dominar y que remontara. He mostrado mi buen tenis a lo largo del encuentro", ha asegurado Alcaraz en rueda de prensa.