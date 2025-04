Carlos Alcaraz explica su 'locura' en Montecarlo: ya es uno de los puntos del año

Carlos Alcaraz se enfrentará este viernes a Arthur Fils en cuartos de final del Masters 1.000 de Montecarlo tras derrotar a Daniel Altmaier este jueves.

El murciano venció al alemán en dos sets después de tener cierta inconsistencia en el servicio en la primera manga.

De hecho, con bola de break en contra, el número 3 del mundo, que tiene la oportunidad de recuperar el 2 en el Principado, dejó uno de los mejores puntos del año.

Tras una contradejada, Alcaraz conectó un excelso 'tweener' que pasó por encima de Altmaier, que logró devolver la bola para que Carlitos cerrase el punto con un fuerte revés.

Tras el partido, explicó en 'TennisTV' cómo vivió el punto: "Lo recuerdo perfectamente. El punto fue difícil. Pensé que iba a poder alcanzar su dejada con bastante facilidad. Pero luego, se complicó".

"Después, solo intenté hacer ese tweener. En bola de break, es aún más difícil de ejecutar. Pero eso genera más emoción en los espectadores", añadió.

"Dije que intentaba hacer espectáculo y entretener a la gente. Un punto así es un reflejo de lo que van a ser mis partidos", zanjó.

