Traerá cola: Feliciano López esclarece los motivos de la ruptura entre Carlos Alcaraz y Ferrero

El extenista y director del Mutua Madrid Open apunta a un "tema económico", pero considera que el número 1 del mundo "no ha tomado la decisión".

Digerida la noticia de la separación entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero, la gran pregunta que se hace el mundo del tenis es por qué el número 1 del mundo ha decidido prescindir del mejor entrenador de la temporada.

Sobre ello le preguntaron a Feliciano López en 'Cope', y este se mostró "triste y sorprendido": "Yo creo que es un poco pronto para que Alcaraz deje de trabajar con Juan Carlos. Creo que todavía es un poco pronto para dejar de trabajar con una persona tan importante como Juan Carlos, que jugaba un papel tan importante en su carrera".

El extenista no cree que la relación entre ambos hubiera mermado: "Es triste, por un lado, y la verdad es que no me lo esperaba. Yo soy consciente de las posibles tiranteces que podía haber entre ellos. La relación jugador-entrenador es muy difícil. Y han pasado cosas que han pasado siempre en una relación jugador-entrenador".

De hecho, el director del Mutua Madrid Open no cree que esos "pequeños roces que hayan podido tener a lo largo de su relación en estos años hayan sido el causante de esta ruptura".

Es más, Feliciano desveló su teoría: "Apunto más a un tema económico. Si ese es el caso, creo que es una pena. Creo que Juan Carlos se merece estar económicamente pagado como el entrenador del mejor jugador del mundo".

Y el extenista no cree que haya sido cosa de Alcaraz: "En el caso de Carlos, yo creo que él todavía no está tomando esas decisiones. Es lo que creo. Está rodeado de un equipo en el que confía mucho y creo que él todavía no toma este tipo de decisiones y a corto o medio plazo debería empezar a tomarlas. Pero tengo dudas de si Carlos ha sido el que realmente ha decidido que no quería seguir con Juan Carlos".