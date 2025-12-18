Mucho ojo con esto: Toni Nadal desgrana la ruptura entre Carlos Alcaraz y Ferrero

El tío y exentrenador de Rafa Nadal se ha mostrado "sorprendido" por una decisión que "no es tenística".

La ruptura entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero agitó el mundo del tenis este miércoles después de que el murciano anunciara que no seguiría con el entrenador valenciano, que a su vez apuntó que le hubiera gustado continuar.

En 'Ondacero', Toni Nadal analizó la decisión y mostró su sorpresa: "Claro que me ha sorprendido, más después de una temporada tan buena".

"Lo lógico era seguir, me sorprende porque Alcaraz termina como número 1 del mundo", explicó el tío y exentrenador de Rafa Nadal.

Según Toni, Ferrero tuvo poco que ver en la decisión: "Entiendo que es de Carlos porque Ferrero ha manifestado que quiere seguir, entonces imagino que la decisión no es tenística".

"Las relaciones en el mundo del tenis son difíciles porque el que paga, que es el jugador, normalmente paga para escuchar lo que quiere oír", señaló.

Para él, su relación con Rafa fue muy distinta: "Para mí fue sencillo decirle a mi jugador cosas que no le gustaba oír porque era diferente, era mi sobrino, era otra relación".

"A mí me hubiese gustado que Ferrero hubiese seguido porque creo que se estaba haciendo muy buen trabajo... Me hubiera gustado que hubieran estado juntos toda la carrera porque creo que a los dos le ha ido muy bien. No creo que a Alcaraz le afecte esto porque es un tenista muy bueno", zanjó.