Carlos Alcaraz sufrió, pero consiguió vengarse de Tommy Paul, su verdugo en Canadá, y clasificarse para los cuartos de final en Cincinnati.

Lo tuvo que hacer en tres horas de juego, que en realidad fue más tiempo real ya que la lluvia obligó a parar el encuentro hasta en tres ocasiones, algo que no fue un inconveniente para el murciano.

Ahora le espera una sorpresa en cuartos, Max Purcell. El jugador australiano, al que Alcaraz nunca se ha enfrentado, es el número 70 del mundo, pero en la pista estadounidense está brillando y ya ha eliminado a nombres como Stanislas Wawrinka o Casper Ruud.

"Está jugando muy bien, ha ganado a jugadores top y tengo que jugar a mi mejor nivel", aseguró 'Carlitos' tras conocer que sería su rival.

No obstante, el murciano tiene trabajo que hacer ya que es un rival al que ni se ha enfrentado y que apenas conoce: "No le conozco muy bien, así que tengo que ver vídeos de sus últimos partidos y estar preparado para los cuartos. No será fácil".

El encuentro entre ambos correspondiente a los cuartos de final de Cincinnati se disputará este mismo viernes a partir de las 21:00 de la noche hora peninsular.