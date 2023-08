Carlos Alcaraz necesitó mucha fuerza mental para vencer en los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati al estadounidense Tommy Paul, su verdugo, y el de varios tenistas españoles.

Tras la eliminación de la semana pasada en Toronto, el murciano se tomó la revancha y venció por 7-6(5), 6-7(0) y 6-3. El partido tuvo de todo a lo largo de las tres horas y nueve minutos que estuvieron sobre la pista, aunque la lluvia fue tan protagonista que el duelo estuvo cerca de llegar a las seis horas.

En uno de los parones por la lluvia se pudo ver a Carlos Alcaraz concentrado viendo su móvil. El tenista murciano confesó que en una de las pausas por la lluvia se motivó utilizando un vídeo "del entrenamiento de la película Rocky IV" destacando que para él este método es fundamental para aumentar su nivel.

"Me pongo un vídeo de Rocky, siempre pongo el entrenamiento de la película de Rocky 4, el entrenamiento entre Ivan Drago y Rocky, ese vídeo es clave para mí", explicó en rueda de prensa.

Ya desveló en alguna ocasión que en su ritual estaba concentrarse con las canciones de Rocky, y el partido contra Tommy Paul merecía una motivación especial que le terminó dando resultados.

Leclerc y su ataque a la Fórmula 1 por el número de carreras: "Me da miedo que sea demasiado"

Su rival en cuartos de final será el número 70 del mundo, Max Purcell. No hay precedentes entre ambos, puesto que será la primera vez que se enfrenten. Carlitos no quiere relajaciones con el australiano: "Viene jugando a un altísimo nivel, viene de ganarles a jugadores muy muy top".

Watching the match highlights so far? 😉

Rain delay vibes with @carlosalcaraz 😴#CincyTennispic.twitter.com/U7PKwBeb7F