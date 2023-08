Carlos Alcaraz ya está en cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati tras vencer a su verdugo en Toronto, Tommy Paul, en un partido marcado por la lluvia y por Sylvester Stallone.

También venció Alexander Zverev a Daniil Medvedev en tres mangas (6-4, 5-7 y 6-4) con una clara injerencia del murciano.

Tal y como explicaron tanto el español como el alemán tras sus victorias, ambos compartieron una jornada de golf la semana pasada en Toronto en la que el número 16 del mundo le preguntó al 1 por su juego contra el ruso.

Alcaraz venció con suma solvencia a Medvedev en Wimbledon, y eso le llamó la atención a Zverev, que viendo el cuadro de Cincinnati no dudó en preguntar.

"En Toronto fuimos a jugar al golf, estaba a como treinta minutos de donde estábamos, y en esos treinta minutos da para hablar. Una cosa que surgió fue que él me dijo que yo venía de ganarle bastante cómodo a Daniil, que cuál era la táctica, que cómo lo hacía", explicó Carlitos.

"Y yo como chaval inocente le dije mi manera de ver el partido", añadió, señalando que son cosas "que no pasan mucho, porque cada uno tiene su cuerpo técnico, pero que a veces ocurren".

Zverev, por su parte, lo explicó así: "Jugué al golf con Carlos Alcaraz la semana pasada en Toronto. Me dio un muy buen plan de partido contra Medvedev".

