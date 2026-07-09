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No juega desde abril

Carlos Alcaraz pospone su regreso: no estará en el Masters 1000 de Montreal

El número 2 del mundo no figura en la lista del torneo canadiense y apunta a reaparecer en el Masters 1000 de Cincinnati.

Carlos Alcaraz rehúye las críticas por su estilo de vida y rechaza ser un "esclavo del tenis" Carlos Alcaraz rehúye las críticas por su estilo de vida y rechaza ser un "esclavo del tenis"Getty

El circuito se encuentra muy descafeinado desde que Carlos Alcaraz se bajara del Conde de Godó tras debutar con victoria ante Otto Virtanen.

El murciano, posteriomente, anunció su ausencia en Roma, Madrid, Roland Garros y la gira de hierba para recuperarse de la lesión sufrida en la muñeca derecha.

Si todo transcurría según lo esperado, el número 2 del mundo podría haber reaparecido en el Masters 1000 de Montreal (2 al 13 de agosto), pero este jueves hemos conocido que no está en la lista.

Ni en la del torneo canadiense ni en la de Los Cabos o Washington, por lo que todo apunta a que podría reaparecer en el Masters 1000 de Cincinnati (13 al 25 de agosto), donde defiende título.

El objetivo de Carlos Alcaraz no es otro que llegar en plena forma al US Open, último Grand Slam del año que se disputa a finales de agosto.

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