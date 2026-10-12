La protesta de Carlos Alcaraz tras su eliminación del Masters 1.000 de Shanghái: "Deberían mirarlo..."

El murciano no ha quedado contento con ciertos aspectos de las condiciones que tenía la pista en la ciudad china. Tras caer en segunda ronda, lo ha explicado en rueda de prensa.

Carlos Alcaraz se ha despedido del Masters 1.000 de Shanghái mucho antes de lo esperado. El murciano ha puesto fin a su andadura en el torneo más importante de la gira asiática tras caer ante Zizou Bergs por 7-5 y 7-6.

Carlitos llevaba varias semanas con algunas dudas en su juego. Ante Bergs, ha dejado un momento muy tenso en el que se ha recriminado asímismo el nivel al que estaba jugando. "No puedo jugar así", exclamaba furioso el número tres del mundo sentado en el cambio de lado.

Alcaraz, más allá de la derrota y del nivel, ha dejado varias críticas a la organización del torneo concernientes a las condiciones de la pista: "Para ser sincero, en la primera ronda sentí que la pista era realmente rápida. Hoy no tuve la misma sensación. Resulta extraño percibir la pista y las condiciones de manera tan distinta en apenas dos días".

"Obviamente, en la primera ronda jugué con el techo cerrado. Hoy jugué al aire libre. Lo noté diferente. En la primera ronda sentí que todo iba muy rápido; hoy la pelota se sentía más grande y algo más lenta. No sé por qué. Es algo extraño, algo que deberían revisar", ha concluido Alcaraz.

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