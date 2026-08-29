La predicción de un ganador del US Open sobre Alcaraz: "Carlos, incluso medio año fuera de competición..."

Dominic Thiem ha ofrecido su análisis personal para el 'major' disputado en Nueva York, donde varios tenistas llegan con opciones.

Todas las miradas del mundo del tenis están puestas en Nueva York, donde este domingo arrancará la primera ronda del US Open. El último 'Grand Slam' del año que reúne a los mejores talentos del circuito, eso sí, con la destacada ausencia del número uno, Jannik Sinner.

Por otro lado, Carlos Alcaraz protagonizará su vuelta a la competición más de cuatro meses más tarde de sufrir una lesión en la muñeca. Sin embargo, el murciano es claro candidato al título, como ha analizado Dominic Thiem en un artículo publicado por la ATP.

"Alcaraz es un talento extraordinario. Incluso tras casi medio año fuera de competición, puede llegar lejos en el torneo", aseguraba el ganador de la edición de 2020. Continuó con el favorito para disputarle las opciones, ninguna sorpresa con la predicción de Thiem.

Ante la ausencia de Jannik, "Zverev llegará muy lejos", analizaba el austríaco, que cree que "los 'aces'" del alemán, pueden hacer mucho daño a sus rivales. Y por supuesto, también tuvo en cuenta a Djokovik: "Evidentemente, tienes que tener en cuenta a Novak. Poca gente habla de él y siempre está ahí, llegando lejos en un 'Grand Slam'".

Y como otras apuestas personales, el exnúmero tres del mundo señaló a "Jakub Mensik", que podría dar la sorpresa, y a Ben Shelton: "Ganó Montreal, así que llega en plena forma. Perdió pronto en Cincinnati, intuyo que va a llegar bastante descansado. Pienso que puede ser un candidato muy serio".

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