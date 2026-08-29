El 'pero' de Márquez a su victoria en la 'sprint' de Aragón: "Lo que odio..."

El ilderdense, pensando en la carrera del domingo, señala lo que no le gusta de tener que ir tan al límite en la jornada del sábado. Su plan podría haber sido revelado.

Marc Márquez ha sido el gran dominador de la 'sprint' en Motorland. Ha sido una carrera que ha contado con una salida al límite. Marco Bezzecchi partía desde la primera plaza y Marc le ha adelantado en la primera curva.

El ilderdense ha trazado una estrategia arriesgada que le ha hecho ir al límite nada más comenzar la carrera. Una frenada tremenda en ese primer giro le ha permitido pasar a Bezzecchi, que también se ha visto superado por Álex Márquez.

Ambos hermanos han dominado la carrera corta y se postulan como los grandes candidatos a llevarse el triunfo en la jornada de domingo. Sin embargo, Marc le encuentra un 'pero' a un triunfo que le ha permitido recortarle puntos a Jorge Martín, líder del Mundial.

Márquez señala que ya ha mostrado gran parte de sus armas antes de la carrera del doimingo: "Es lo que odio de las Sprint races, que sacas cartas pero ahora ya te las han leído. Entonces, para mañana veremos, pero sí que es verdad que es una curva, esa primera, comprometida, que si defiendes sales lento y si atacas, bueno, y si lo haces para salir rápido te pueden atacar".

"Entonces veremos, todo depende también de la salida y el momento de dejar el embrague. Evidentemente la puedes planificar, la tenía planificada en mente y a veces no sale, pero cuando he visto que Bezzecchi salía con el blando trasero en la Sprint, cosa que nosotros no podíamos hacer porque se nos degradaba muchísimo y había mucho riesgo de que pasara como en Silverstone, que me quedé fuera de los puntos prácticamente", concluye Marc en declaraciones que recoge 'Motosan'.

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