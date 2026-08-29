La industria del videojuego sigue creciendo: del 'Pong' al hito de 'Street Fighter II' hasta la incógnita de 2028 y el fin del formato físico

¿Qué podemos esperar? Tras cambiar las recreativas y los salones arcade por las consolas domésticas, el mercado se encamina a un futuro incierto después del anuncio de Sony PlayStation de poner fin al formato físico para sus sistemas.

El mundo de los videojuegos ha evolucionado significativamente desde el lanzamiento de 'Pong' en 1972, el primer videojuego de la historia. En 2026, la industria en España sigue creciendo, pero se enfrenta a un cambio radical: la desaparición del formato físico en 2028, según lo anunciado por Sony para su PlayStation. Este cambio marca el fin de una era en la que los jugadores siempre han tenido algo tangible al comprar un juego. La nostalgia persiste entre quienes crecieron con consolas clásicas y las máquinas arcade, pero el futuro apunta hacia un mercado digital. La prueba será el lanzamiento de GTA VI, el primer gran juego sin formato físico.

Todo comenzó en la década de los 70. Concretamente, en 1972. En el año en el que vio la luz 'Pong', el primer videojuego de la historia. Han pasado 54 años desde entonces, desde que dos barritas y una pelota cuadrada compitieran en ese partido de tenis virtual inolvidable para muchos 'gamers'. Ahora, en 2026, la industria de las videoconsolas en España no deja de crecer con el interrogante de qué pasará en 2028. De qué sucederá en una fecha marcada por Sony, por PlayStation, como la desaparición del formato físico.

Porque no habrá discos, al menos para sus consolas. Porque será el fin a más de cinco décadas en las que, de una forma u otra, siempre ha habido algo tangible. Siempre ha habido un cartucho o un CD-ROM. Siempre ha habido un DVD o un Blu Ray. Siempre ha habido una tarjeta, sea o no esas 'key card' para Nintendo Switch 2. Pero siempre, al pagar, uno se llevaba algo a casa. Uno sentía, cada vez menos eso sí, esa sensación de abrir tu caja, coger el juego e introducirlo en la consola.

Aún quedan nostálgicos, claro está. Gente que creció con la NES o la Master System II. Que encendió esa Atari 2600. Que vivió la batalla entre Megadrive y Super Nintendo y vio la llegada de los polígonos. De esos juegos y de esas experiencias en 3D como 'Tomb Raider' o 'Super Mario 64'. De los que saben lo que es leer un libro de instrucciones, con ilustraciones en su interior de una calidad extraordinaria, al comprar su videojuego.

Es un viaje en el tiempo. Uno, por ejemplo, a la década de los 90. A esos años en los que las competiciones no eran online sino en las casas de quien tuviera la consola de turno. En donde se peleaba, virtualmente hablando, por ser el mejor en los salones recreativos. En esas máquinas arcade en las que uno se podía encontrar 'Metal Slug', 'Mortal Kombat', 'The King of the Fighters'... y también al 'rey'.

"En 1991, la salida de 'Street Fighter II' fue todo un hito. Muñecos supergrandes, las magias, una chica como protagonista... Puso las bases a los juegos de lucha modernos que siguen hoy en día", cuenta Rodrigo, jugador y coleccionista de videojuegos.

De las recreativas al salón de casa

Y sí, fue básicamente así. Ocho luchadores tenía el videojuego lanzado por Capcom. Ocho inolvidables luchadores que a día de hoy siguen en la memoria de todos los que jugaron y siguen jugando a ese 'Street Fighter II'. De Ryu, de Chun-Li. De Blanka. De Zangief o Dalshim. De esas versiones que permitían jugar con M. Bison, Vega, Balrog o Sagat hasta ese 'Ultra Street Fighter II' para Nintendo Switch.

Porque, poco a poco, las consolas fueron comiendo el terreno a las máquinas arcade. Lograron igualar o superar, Neo Geo y sus desorbitados precios aparte, la experiencia recreativa al salón de casa con las máquinas de Sega. Con Saturn y sobre todo con una Dreamcast que dejó la versión arcade de 'Sega Rally 2' en prácticamente nada en comparación con ese GD-ROM.

Eran otros tiempos. Porque aún quedan máquinas que sobreviven en pequeños museos que rebosan vida, como el de Alcorcón en la Comunidad de Madrid. "Hay algunas que vienen de antiguas salas. Otras de antiguos propietarios que las tenían guardadas en garajes desde hace 30 años. Eso hay que cogerlo y restaurarlo", cuenta Raúl Villares, responsable técnico de Factoría Retro.

A ese museo, a ese templo, llega gente como Juan. Llega alguien que en su día jugó y que ahora lo sigue haciendo con su hijo adolescente: "Esto trae una añoranza de cuando eras joven, de cómo te divertías y conocías gente".

Y también va Georgia con sus amigas de la infancia: "A este jugaba yo mucho cuando iba de vacaciones, con mis amigas del barrio".

El fin del formato físico

Ahora, todo va a cambiar. Porque PlayStation, porque Sony, así lo ha decidido. El 2028 es el año. El año en el que dejarán de editar juegos en físico para PS5 y a saber si también para una PS6 que posiblemente se lance a finales de 2027.

"Como coleccionista y como jugador esto es una falta de respeto. Llevamos desde los años 70 teniendo discos, cartuchos o tarjetas. Si pagas 60 euros o 70 quieres tenerlo para ti", cuenta Rodrigo.

La prueba de fuego para tal idea de Sony supondrá el lanzamiento de 'GTA VI', que será el primer gran lanzamiento de un triple AAA, de una compañía como Rockstar, que no tenga disco en el momento de salir en noviembre. Viendo la expectación todo parece indicar que, como se preveía antes de confirmarse que no habrá nada que meter en la consola, va a ser el gran éxito de 2026.

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