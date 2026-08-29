La llamativa reacción de Alcaraz a la ausencia de Sinner en el US Open: "Es una situación rara..."

El murciano lamenta profundamente la baja de su máximo rival en el último 'Grand Slam' del año. Carlitos, junto con Djokovic, son los grandes nombres del torneo.

Carlos Alcaraz está a pocas horas de debutar en el US Open. El de El Palmar regresará a las pistas cuatro meses después tras un proceso de recuperación delicado y duro que le ha hecho perderse Roland Garros y Wimbledon.

Su vuelta ha coincidido con la baja de su máximo rival, Jannik Sinner. El italiano anunció hace unas semanas que no estará en Nueva York debido a una serios problemas en su rodilla que le han impedido poder estar al 100%.

Con Sinner y Alcaraz en plena forma, es evidente que serían los favoritos pero esa condición es toda una incógnita sabiendo, sobre todo, que Carlos vuelve de un periodo muy largo de ausencia. El murciano lamenta la baja de Jannik y le anima a volver con más fuerza.

"Creo que todos sentimos lo mismo cuando alguien como Jannik se pierde este torneo. No vamos a vernos durante unos seis o siete meses. Es una situación bastante rara, para ser sincero. Le deseo todo lo mejor. Espero que tenga una gran recuperación y que vuelva a las pistas en su máximo nivel", asegura Carlitos en el 'Media Day'.

El número tres del mundo debutará durante la jornada del domingo en un horario aún por definir ante el ruso Roman Safiullin. Serán muy importantes para Alcaraz las primeras rondas de cara a coger ritmo para los partidos importante.