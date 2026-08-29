Al menos 37 muertos y 40 heridos en un brutal ataque ruso contra un depósito de munición en Kyiv

Los detalles Zelenski ha exigido responsabilidades a las autoridades locales, ya que "está prohibido almacenar municiones cerca de casas o zonas residenciales".

Un ataque aéreo ruso en Myla, Bucha, ha dejado al menos 37 muertos y 40 heridos tras impactar un depósito de municiones, provocando una explosión que afectó edificios residenciales y una residencia de ancianos. Entre los fallecidos está Taras Didych, jefe de la comunidad de Dimitrovska. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha exigido responsabilidades a las autoridades locales por no seguir normas que prohíben almacenar municiones cerca de zonas residenciales. El Ministerio de Defensa ruso confirmó el uso de drones y armas de precisión en ataques a centros logísticos. La cifra de víctimas podría aumentar debido a los daños causados.

Al menos 37 personas han muerto y otras 40 han resultado heridas en un ataque aéreo ruso contra un depósito de munición en el municipio de Bucha, en la región de Kyiv, dentro de una ola de bombardeos rusos contra almacenes de la zona.

El ataque ha ocurrido en la localidad de Myla, en Bucha, cuando un avión no tripulado ruso ha alcanzado un depósito de armas. El ataque ha generado tal explosión que se ha llevado por delante a edificios residenciales, además de una residencia de personas de la tercera edad y personas con discapacidad, según ha informado el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien ha indicado que entre los fallecidos se encuentra el jefe de la comunidad de Dimitrovska, Taras Didych.

Por su parte, el jefe de la administración regional de Kyiv, Timur Tkachenko, ha avisado de que la cifra de víctimas "podría no ser definitiva", a tenor de los enormes daños materiales causados por el ataque, que ha provocado un gran incendio, y ha indicado que de los 42 heridos, cuatro son niños y siete personas tuvieron que ser hospitalizadas. Además, 381 personas han tenido que ser evacuadas de la zona, entre ellas 59 menores.

Zelenski exige responsabilidades

Zelenski, que ha declarado este domingo día de luto oficial, ha anunciado una investigación y ha exigido responsabilidades por lo ocurrido a las autoridades locales, ya que, ha afirmado, "existen normas en vigor que prohíben almacenar municiones cerca de casas u otras zonas residenciales". "Quienes permitieron que esto sucediera, deben rendir cuentas de sus decisiones", ha declarado.

Mientras, el Ministerio de Defensa ruso ha confirmado que "drones de ataque y armas aéreas de alta precisión" atacaron centros de "transporte y logística empleados de manera subrepticia para almacenar equipo militar". Rusia habla al respecto de ataques en Chaiki, Kalinovka y Milaya, cuyos almacenes guardaban desde componentes de los misiles de crucero de largo alcance Flamingo hasta propulsores para los vehículos aéreos no tripulados de largo alcance FP-1/FP-2.

En un suceso similar en Vishneve, en la región de Kyiv el pasado 6 de julio, nueve personas murieron después de que tras un ataque ruso se produjera una detonación prolongada en unos almacenes de municiones, lo que causó daños en más de 280 viviendas.

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