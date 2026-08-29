Feijóo pide la comparecencia de la directora del CNI en el Senado un día después de que la Cámara Alta denegara la solicitud

¿Qué ha dicho? El presidente del PP abre el curso político acusando al Gobierno de mentir sobre Ceuta y llamando a filas a la responsable de Inteligencia cuando la Mesa del Senado, con mayoría 'popular', denegó la misma petición hecha por Vox este viernes: solo puede comparecer en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, inauguró el nuevo curso político en Cerdedo Cotobade, Pontevedra, junto a Alfonso Rueda, centrando sus discursos en la crisis migratoria en Ceuta. Feijóo solicitó la comparecencia de la directora del CNI en el Senado para aclarar la situación, aunque esta petición fue desestimada por la mesa del Senado. Criticó al Gobierno por su manejo de la crisis, acusándolo de abandono e inacción. Feijóo elogió a los militares en Ceuta y destacó la dignidad del pueblo ceutí, mientras arremetía contra el Gobierno por su respuesta tardía y sus vacaciones durante la crisis.

Inicio de curso político, de acusaciones y de exigencias. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha inaugurado este sábado el nuevo curso en el municipio de Cerdedo Cotobade, Pontevedra, junto al presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, quienes se han centrado durante sus intervenciones en la crisis migratoria que golpea Ceuta tras la llegada de miles de migrantes a sus costas.

El líder 'popular' ha pedido que comparezca en el Senado la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, para explicar qué ocurrió antes de la entrada masiva. Sin embargo, esta petición de la mano de Vox habría sido desestimada por la mesa del Senado tan solo un día antes, este viernes. Algo que precisamente solicitó Vox este viernes a la Cámara Alta y que fue denegado.

Según fuentes del Senado a laSexta, "por unanimidad la Mesa del Senado (con la mayoría absoluta del PP) inadmitió una solicitud de comparecencia de la directora del CNI porque solo lo puede hacer en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso". Las mismas resaltan que "Feijóo utiliza de forma partidista el Senado como hace con otras instituciones, pero ahora sabemos además que lo hace sin haber leído siquiera el manual de instrucciones".

Algo que ha también ha apuntado en redes Alfonso Gil, secretario General y Portavoz Adjunto del PSOE en el Senado. "Parece que hay muy mala comunicación en el PP y Feijóo está perdido", ha escrito. "Ayer mismo la mesa del Senado (mayoría PP) desestimó esta petición propuesta por VOX porque la directora del CNI solo puede comparecer en la Comisión de Secretos Oficiales", ha agregado.

Por su parte, el líder 'popular' ha insistido en su apertura de curso en que los españoles "tienen derecho a saber lo que ocurrió" y que "los ministros se contradicen entre ellos": "La ministra de Defensa dice que los servicios de inteligencia actuaron e informaron a la Policía, a la Guardia Civil y al Gobierno. El resto del Gobierno dice que no dice la verdad. Yo creo que mienten todos, pero vamos a saberlo. Pedimos que comparezca la directora del CNI en el Senado comprometiéndose a decir la verdad a los españoles de cuándo avisaron, qué concretaron y qué sabía el Gobierno antes de la invasión".

"Habrá consecuencias. El PP se personará en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional donde se está investigando lo que pasa en Ceuta y los responsables del abandono tendrán que comparecer y ajustar cuentas con la Justicia. Quienes han estado apoyando al Gobierno también son responsables. No hay héroes ni villanos en el sanchismo, todos son villanos", sostiene.

De esta manera, ha recalcado que desde el Gobierno "no han sabido solucionar el problema de la inmigración irregular. Al contrario, han sido un imán para atraer la inmigración irregular más numerosa de Europa".

Alaba a los militares

Durante su discurso también ha enviado un mensaje de agradecimiento a los militares desplegados en Ceuta. "Quiero mencionar a los que han trabajado estos días en Ceuta. Ellos, el Ejército y las fuerzas y cuerpos de seguridad han cumplido. Los que no han cumplido son los que mandan, los que no saben dar instrucciones y no ofrecen medios ni cobertura legal para actuar. Los que les dejan vendidos y desbordados. Ver al Ejército de nuestro país huir por no tener capacidad para defenderse de los inmigrantes en Marruecos es indignante para España".

A su vez, ha recalcado que "quienes nos protegen merecen respeto, medios y dignidad" y que "hay más dignidad en una comisaría de Policía y en un cuartel de la Guardia Civil que en todo el Gobierno de España". "Quiero reconocer la entereza y la dignidad del pueblo ceutí. Es evidente que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no sabe lo que es Ceuta.

"No ha estado allí lo suficiente para conocer que si hay un pueblo tolerante y que reza en varios credos es el ceutí. Por eso quiero agradecer al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, que ha demostrado que en esta crisis el Estado fue él. El Gobierno abandonó a Ceuta en manos del presidente de la ciudad, que sin crear un problema tuvo que resolver los problemas de los demás", ha agregado.

Como no podía ser de otra forma, el líder 'popular' ha aprovechado su intervención para arremeter contra el Gobierno y sus vacaciones: "Desde los últimos días de julio, España vive una crisis de una magnitud sin precedentes. Afecta a la propia existencia de la nación, a nuestra soberanía e integridad territorial. Es una crisis que exige una respuesta coordinada, inmediata, valiente y con determinación. ¿Qué ha hecho el Gobierno? Ausentarse. Cerrar por vacaciones".

"Ha tardado un mes para declarar la situación de interés de seguridad nacional y para señalar un mando único. Para pedir refuerzos y decir que va a reforzar la plantilla de extranjería. Ha tardado un mes para copiar las propuestas del Partido Popular. Tienen derecho a descansar, pero no a desatender a su país y a mentir. Los ciudadanos de Ceuta no solo viven una crisis migratoria, viven el abandono del Estado. Hay familias que tienen miedo a salir a la calle. Hay servicios públicos colapsados. Los ceutíes se sienten abandonados", ha expresado.

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