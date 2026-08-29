Jódar, la gran revelación del US Open según las estrellas del circuito: "No es una estrella emergente..."

El leganense está dejando huella en su temporada debut, es número trece del mundo y firmará en los próximos días su primer US Open, un torneo cuya edición Junior ya conquistó en 2024.

A apenas unas horas para el arranque del US Open, la ATP ha reunido a varios de los tenistas más importantes del circuito para conocer en detalles las predicciones de los jugadores. Entre ellos estaba Rafa Jódar, que ha sido el gran protagonista en una de las preguntas.

Fritz, Shelton, Tommy Paul, Cobolli, Ruud, Tiafoe o Fils estaban también entre los tenistas preguntados y varios de ellos no dudaron al señalar a Jódar como gran estrella emergente. "Es el primer nombre que se me viene a la mente. Pero no es una estrella emergente, ya es una estrella", aseguraba Matteo Berrettini".

Alex de Miñaur y Casper Ruud se sumaron a esta opinión. También Kharen Khachanov, que afirmaba que "todo el mundo está hablando de él". Sin duda, Rafa viene pisando fuerte y Nueva York se presenta como una gran oportunidad para él.

También para Learner Tien, el estadounidense a sus 20 años es otra de las grandes promesas dentro del circuito ATP. Carlos Alcaraz también aprovechará el torneo para reaparecer en pista y volver a competir tras recuperarse de unos problemas en la muñeca sufridos en Barcelona que le han tenido de baja desde abril.

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