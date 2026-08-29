Bezzecchi se rinde a Márquez por su estrategia en Aragón: "Es muy bueno en estas cosas"

Al de Aprilia no le quedó más remedio que aplaudir el plan del ilerdense, que le quitó la primera plaza en la primera curva. La rapidez en la toma de decisiones de Marc, asombró a Bezzecchi.

Marc Márquez está cumpliendo con su cometido en el Gran Premio de Aragón. El de Ducati sabe que debe llevarse el máximo número de puntos posibles de Motorland para seguir peleando un título que, antes de aterrizar en España, estaba a 40 puntos de distancia.

Tras la 'sprint', esa distancia ya se ha visto reducidad después de que Marc haya sido primero en la carrera corta. El ilerdense ha superado a Bezzecchi, que salía primero, en los primeros metros de la prueba. De hecho, un adelantamiento al límite en la primera curva le ha dado un liderato que ya no ha soltado en lo quedaba de carrera.

Bezzecchi, tras la 'sprint', no ha dudado en deshacerse en elogios hacia el nueve veces campeón del mundo: "Fue un día positivo para mí, mantenerme en cabeza en la curva 1 sin duda me habría ayudado, pero Marc es muy bueno en estas cosas. Toma decisiones muy rápido , así que me lo esperaba. Ni siquiera quise arriesgarme".

"Quizás frené un poco demasiado pronto, y eso es lo único de lo que me puedo quejar en todo el día. Pero en cualquier caso, hoy mi ritmo fue este, y terminé tercero. Quizás mantenerme en cabeza habría cambiado algo, pero mi ritmo fue el mismo de todas formas. Creo que los demás tenían un poco más de potencia", aseguró Marco en declaraciones que recoge 'Motosan'.

El italiano también se vio superado por Álex Márquez. Ambos hermanos han dominado la carrera corta mostrando algo más de potencia y velocidad que el resto. Son los grandes candidatos a ganar este domingo en Aragón.