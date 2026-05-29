Machismo en Roland Garros: "Este partido debió ser arbitrado por un hombre"

El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo, tras caer frente a Moise Kouamé, culpó a la juez de silla Ana Carvalho.

Tras caer frente a Moise Kouamé, la joya francesa de 17 años, Adolfo Daniel Vallejo dejó unas lamentables declaraciones a 'Clay Tenis'.

El tenista paraguayo, que cayó en segunda ronda de Roland Garros por 6-3, 7-5, 3-6, 2-6 y 7-6, señaló directamente a la juez de silla Ana Carvalho.

Según el jugador de 22 años, número 71 del ranking, ella no supo lidiar con la presión del público francés en la pista Suzanne Lenglen como lo podría haber hecho un hombre.

"Este partido debió ser arbitrado por un hombre, es un partido muy difícil para una mujer. Debió ser arbitrado por un hombre porque era un público muy exigente y se necesita más fuerza para enfrentarse a la grada", señaló.

"El público se descontroló bastante, aunque entiendo que apoye a su compatriota", añadió sobre un partido en el que logró remontar dos sets en contra y en el quinto estaba 5-2 arriba.

De hecho, Vallejo seña que el público "tuvo un 90% de influencia en la derrota": "El partido ya estaba completamente en mis manos. Fue muy difícil jugar con ese ambiente. Ahí estuvo realmente la diferencia".

"Nunca había vivido un ambiente así en toda mi vida. En cada punto la grada gritaba muchísimo y también tienes que responder emocionalmente a eso. Y sinceramente él lo hizo muy bien", zanjó.