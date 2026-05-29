Ahora

"Muy difícil para una mujer"

Machismo en Roland Garros: "Este partido debió ser arbitrado por un hombre"

El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo, tras caer frente a Moise Kouamé, culpó a la juez de silla Ana Carvalho.

Ana CarvalhoAna CarvalhoRedes

Tras caer frente a Moise Kouamé, la joya francesa de 17 años, Adolfo Daniel Vallejo dejó unas lamentables declaraciones a 'Clay Tenis'.

El tenista paraguayo, que cayó en segunda ronda de Roland Garros por 6-3, 7-5, 3-6, 2-6 y 7-6, señaló directamente a la juez de silla Ana Carvalho.

Según el jugador de 22 años, número 71 del ranking, ella no supo lidiar con la presión del público francés en la pista Suzanne Lenglen como lo podría haber hecho un hombre.

"Este partido debió ser arbitrado por un hombre, es un partido muy difícil para una mujer. Debió ser arbitrado por un hombre porque era un público muy exigente y se necesita más fuerza para enfrentarse a la grada", señaló.

"El público se descontroló bastante, aunque entiendo que apoye a su compatriota", añadió sobre un partido en el que logró remontar dos sets en contra y en el quinto estaba 5-2 arriba.

De hecho, Vallejo seña que el público "tuvo un 90% de influencia en la derrota": "El partido ya estaba completamente en mis manos. Fue muy difícil jugar con ese ambiente. Ahí estuvo realmente la diferencia".

"Nunca había vivido un ambiente así en toda mi vida. En cada punto la grada gritaba muchísimo y también tienes que responder emocionalmente a eso. Y sinceramente él lo hizo muy bien", zanjó.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez pide comparecer ante el cerco de la corrupción mientras en el Gobierno tiran de matices: Torres habla de "show" de la UCO y Saiz pide "respeto" a la justicia
  2. Un dron ruso impacta contra un edificio residencial de Rumanía y deja al menos dos heridos
  3. Vance enfría el acuerdo que EEUU confirma y que Irán niega: no sabe "ni cuándo ni si se firmará" pero se muestra "optimista"
  4. Fernández Díaz lo niega todo "en absoluto": de los mensajes a su número dos a las órdenes para seguir a Bárcenas
  5. La defensa de Jonathan Andic apunta a las dolencias que sufría su padre para explicar las características de la caída
  6. Un cohete de la empresa aeroespacial de Bezos explota tras una "anomalía" durante una prueba en tierra en Florida