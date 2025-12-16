Ahora

"Después de un año o dos..."

"Federer nunca entrenaba con Rafa Nadal y Djokovic": Murray recuerda la rivalidad entre el 'Big Three'

El escocés ha explicado que el suizo nunca practicó con el balear y el serbio ya que "los consideraba sus competidores".

Nadal, Djokovic y Federer en una rueda de prensaNadal, Djokovic y Federer en una rueda de prensagetty

Carlos Alcaraz y JannikSinner, los mejores tenistas del mundo en la actualidad, tienen una relación que en cierta manera difiera de la que mantenían Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic en el punto álgido de su rivalidad.

El mundo del tenis se sorprendió después de ver al murciano y al italiano entrenando juntos en Turín antes de las ATP Finals.

Sobre ello ha hablado Andy Murray, el otro miembro del 'Big 4, en una entrevista en el podcast de Stephen Hendry, 'Cue Tips'.

El escocés sí que tuvo la oportunidad de practicar con los mejores jugadores del momento: "Yo entrenaba con ellos, entrenaba con Djokovic y Nadal. Cuando empecé, también entrenaba con Federer".

Sin embargo, cuando se puso al nivel del balear, del suizo y del serbio, el de Basilea cambió su parecer.

"Pero después de un año o dos, dejó de entrenar conmigo. Nunca entrenó con Djokovic ni con Nadal, creo que porque los consideraba sus competidores", recuerda.

"A mí me gustaba practicar con ellos simplemente porque me daba la oportunidad de ver dónde estaba mi juego", añade.

