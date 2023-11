Novak Djokovic ha confirmado que se negó a hacerse un control antidopaje a falta de 90 minutos para medirse ante Cameron Norrie en la Copa Davis. El requerimiento no era solo para él, sino para todo el equipo... y en su conjunto dijeron 'no'.

El serbio, de hecho, mostró su malestar por ser llamado a un control a escasos minutos de empezar su encuentro: "Es la primera vez que me pasa".

"No tiene sentido hacerlo antes si voy a estar después del partido", insiste un Djokovic que da más motivos para decir 'no' al control.

"El médico me ha seguido durante horas"

Y es que no estaba con la mente puesta en otra cosa que no fuese el partido: "Tengo mis rutinas previas a los encuentros. No tengo que pensar en ese momento en dar sangre o en dar orina".

"He discutido con el médico... es que no me había pasado esto en 20 años de carrera. Me ha seguido durante horas. Es indignante", sigue.

Deja claro, eso sí, que no tiene "nada que esconder": "Siempre he defendido que haya controles, pero no antes de los partidos. Ha de haber ciertos límites".

"Me dijeron que después sería tarde"

"Hablé con el representante de la Agencia Mundial Antidopaje. Me dijo que querían hacerlo antes del partido porque después sería tarde y querían que los jugadores descansasen. Les dije que el equipo ganador el viernes descansaba", sentencia.