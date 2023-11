Después de que durante las ATP Finals perdiera los papeles y comenzara a romper raquetas, Novak Djokovic ha vuelto a mostrar su 'alter ego' en la Copa Davis.

Sin embargo, esta vez, el enfado ha sido con el público. Tras vencer a Cameron Norrie y eliminar a Gran Bretaña de la competición, el balcánico habló sobre el partido a pie de pista.

Durante su intervención, el público inglés trató de molestarle... y Djokovic saltó: "Aprende a respetar a los jugadores, aprende a respetar a las personas, cállate, cállate".

"Os podéis ir a casa que hoy vais a dormir bien. En la Copa Davis siempre hay la posibilidad de encontrarse a gente irrespetuosa", señaló.

De hecho, durante el partido, los ingleses trataron de desconcentrarle en su saque: "Me han molestado y es irrespetuoso. Pero tengo que estar preparado porque pasa en la Copa Davis. He reaccionado en caliente. Yo no permito este tipo de actitudes".

Drama. 😮

🥁 The Team GB section was playing drums during Djokovic’s interview, after knocking Great Britain out of the Davis Cup:

Novak replied: "Learn how to respect players, learn how to respect people, you shut up, you be quiet." pic.twitter.com/SNNsCcxtSn