En una entrevista en 'Marca' con motivo de la Copa Davis, Novak Djokovic ha hablado sobre distintos temas tras un año sobresaliente en el que ha levantado tres de los cuatro Grand Slams, además de terminar como número 1 y vencer en las ATP Finals.

Entre ellos, cómo no, se ha acordado de Rafa Nadal y Roger Federer, sus dos grandes rivales desde hace más de una década.

El serbio ya señaló en su momento que era imposible ser amigo del español y el suizo, y ahora ha explicado por qué.

"Es verdad que no podemos ser amigos porque con los amigos hablas de todo, de lo bueno, de lo malo, tus secretos... Con tus rivales no creo que te sientas muy a gusto revelando todo eso", ha reflexionado.

Eso sí, para él son casi como familia: "En los últimos 15 años he visto más a Nadal y a Federer que a mis padres. Eso significa que han sido una parte muy importante de mi vida y de mi carrera. Tengo un respecto increíble por ellos y por la rivalidad que hemos mantenido tanto tiempo. Ha sido un viaje juntos muy largo y cuando colguemos la raqueta lo veremos de una manera más relajada".

Paralelamente, sobre el regreso de Rafa Nadal al tenis, Djokovic sueña con tener un 'último baile' con el manacorí... en "cualquier sitio" menos Roland Garros.

"Creo que a mucha gente le gustaría que fuera en Roland Garros. ¿Por qué no? Aunque si me das a elegir yo diría cualquier otro sitio. Roland Garros no estaría mal, pero Nadal es el jugador que más veces ha ganado allí en la historia del torneo. Creo que cualquier sitio será increíble tanto para nosotros como para el mundo del tenis. Sería como una especie de último baile. No sé cuántas más veces tendremos la ocasión de enfrentarnos o si lo vamos a hacer. Espero que sí porque es lo que todo el mundo quiere y yo también", ha zanjado.