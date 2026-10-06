Novak Djokovic desvela cuál será su último torneo antes de retirarse

El tenista serbio quiere jugar hasta el año 2028 para jugar los Juegos Olímpicos de Los Ángeles: "No veo ningún inconveniente...".

Novak Djokovic ya tiene 102 títulos en su palmarés. Se acaba de convertir en campeón en Pekín y no tiene ninguna intención de retirarse pronto. De hecho quiere completar la presente temporada, jugar la del año que viene y llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Porque físicamente se siente bien y cree que su tenis sigue estando cerca del de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz y Alexander Zverev, los tres mejores tenistas del momento.

"Sinceramente, en cuanto al juego no me siento lejos, porque cuando me encuentro bien de salud he demostrado en repetidas ocasiones durante los últimos años que puedo vencer a los mejores jugadores del mundo. Eso es precisamente lo que he estado demostrando también esta semana", dice el tenista serbio.

Sí tiene una "preocupación" y es sus problemas físicos cuando el calor aprieta: "No me preocupa mi juego ni mi estado mental; mi única preocupación son los problemas de salud física cuyo origen he estado tratando de determinar".

Pero una vez que pasen esos problemas, dice, cree que llegará a esos Juegos Olímpicos: "Una vez que eso se resuelva por completo —espero que pronto—, no veo ningún inconveniente para llegar a Los Ángeles".

Después de ser campeón en Pekín, Djokovic mira a Shanghái. Allí sí estarán Alcaraz y Zverev en el cuadro.

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