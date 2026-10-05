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"Siempre he confiado en ello"

Djokovic desafía a Alcaraz y Sinner: "Aún puedo ganar a los mejores"

El serbio aseguró que su remontada ante Zverev en Pekín es "una prueba, una confirmación" de que sigue siendo tan peligroso como siempre.

Novak Djokovic Novak DjokovicGetty

Novak Djokovic ya se encuentra en cuartos de final del ATP 500 de Pekín tras vencer a Alexander Zverev (4-6, 6-4, 6-4).

El balcánico, que se medirá ante Daniil Medvedev, salió exultante a rueda de prensa tras haber vencido al que considera "el mejor del mundo" en este momento.

"Probablemente este ha sido uno de los dos mejores partidos que he jugado este año, junto al de las semifinales del Open de Australia contra Sinner. Obviamente estoy muy feliz por haber conseguido ganar a quien probablemente sea ahora mismo el mejor jugador del mundo", señaló.

Djokovic, a sus 39 años, afirmó que esta remontada es una "prueba" de que su nivel sigue siendo el óptimo para no vencer solo al alemán, sino también a Carlos Alcaraz y Sinner.

"Para mí es una prueba, una confirmación, de que aún puedo ganar a los mejores jugadores del mundo en los grandes torneos. Siempre lo he sabido. Siempre he confiado en ello", zanjó.

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