Si por algo es conocido es Nick Kyrgios además de por ser tenista es por las diferentes polémicas que protagoniza tanto dentro como fuera de las pistas. En Wimbledon tuvo una actuación más que notable tras llegar a su primera final de Grand Slam, pero en la final ante Novak Djokovic perdió una vez más los papeles.

Todo ocurrió antes de terminar el tercer set. Kyrgios ganó el primero, pero Djokovic sacó su mejor tenis y comenzó a complicarle la victoria al australiano.

En una pausa, Kyrgios comenzó a quejarse al juez de silla sobre la presencia de una aficionada, calificándola de borracha: "Está borracha como una cuba. Me habla en medio del partido, ¿es esto aceptable?", decía Kyrgios.

"The one that looks like she's had about 700 drinks, bro" pic.twitter.com/QMQfQ5SYgv