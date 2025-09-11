"Es muy factible que Alcaraz supere a Nadal": la contundente afirmación un tenista español sobre Carlos

Jaume Munar, que participa en la Copa Davis con España, dice que "no es una barbaridad" pensar que Carlitos pueda superar en títulos a Rafa Nadal.

El mundo del tenis se rinde a Carlos Alcaraz, el campeón del US Open. La pregunta es hasta dónde puede llegar y cuántos grandes puede conseguir... siempre con Rafa Nadal como espejo en el que mirarse. El tenista español Jaume Munar está convencido de que sí sucederá.

En palabras a 'Radio Marca' dice que lo ve "muy factible": "Es muy factible a nivel tenístico. No me parece ninguna barbaridad. Luego hay muchos factores como la gestión personal, los años, cómo envejece… la dificultad de ganar y seguir ganando es muy alta en el tenis, es mucha en el tenis".

"La predisposición que debe tener uno ya no solo para ganar, sino prepararse para ganar… Es una disciplina muy alta. Pero la realidad es que a nivel tenístico, por números, ya ha demostrado está ahí y que compite por lo mismo que competían Nadal, Federer y Djokovic", dice el tenista que está en el equipo español de la Copa Davis.

Define a Alcaraz como "un jugadorazo": "Tampoco creo que gane 14 Roland Garros como Rafa. Todo al final es hablar por hablar, tendríamos que ver hasta cuándo se quiere exigir, que creo al final es lo que va a determinar hasta dónde puede llegar".

"Pero para mí, él, es la variabilidad en estado puro. Puede hacer muchísimas cosas a un nivel altísimo y es muy divertido de ver", explica Munar después de la victoria de Alcaraz ante Jannik Sinner.

Vio una final con un "nivelazo" en Nueva York: "Lo que ha demostrado ya y la madurez que ha tenido como jugador de tenis y como persona para llegar donde ha llegado con su corta edad. Yo lo disfruto desde el privilegio de compartir vestuario con él y de compartir tiempo con él".