Duro 'palo' de una leyenda del tenis a Alcaraz: "Puede que físicamente..."

John McEnroe, gran admirador de Carlitos, arremete contra los tenista que se quejan del calendario. El de El Palmar ha sido el último en dejar una crítica contundente a cómo organiza los torneos el circuito.

Carlos Alcaraz debuta este sábado ante Cerúndolo en el Masters 1.000 de Shanghái. El murciano llega la ciudad china como uno de los grandes favoritos a levantar un título que no ha conseguido ganar nunca.

Aún así, la condición de máximo candidato vienen dada por el reciente título conquistado en Tokio. Carlitos ha ido evolucionando poco a poco hasta llegar a un gran nivel de tenis. A juzgar por sus declaraciones, aún le queda para alcanzar el nivel mostrado antes de la lesión.

Alcaraz ha sido noticia estos últimos días debido a sus contundentes críticas por el calendario ATP. El de El Palmar no está a favor de que se juegue tanto torneo y de que los tenistas se terminen viendo tan exigidos físicamente. Una consecuencia de ello, las lesiones.

John McEnroe, leyenda del tenis y gran admirador de Alcaraz, ha sorprendido 'atizando' al número tres del mundo y a todos los tenistas que se quejan de lo duro que está siendo el calendario: "Nosotros jugábamos más de lo que están jugando ahora, que conste. Puede que sea más duro físicamente, o que tengan más fatiga, no lo sé. Dicen que juegan muy rápido".

"Tal vez hay que descansar más. Nosotros jugábamos el Open de Australia en Navidad y ahora me da la sensación de que los tenistas juegan lo que quieren. Los torneos van de dinero, hay mil competiciones y entonces cobran más. Te van poniendo días y vas ganando dinero", ha asegurado McEnroe para la 'Cadena Ser'.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido