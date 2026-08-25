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"Es una pregunta que no me he hecho"

Rafa Jódar responde a la 'gran' pregunta: ¿Suplirá un entrenador a su padre en 2027?

Desde su irrupción en el circuito, ha sorprendido mucho que el padre del madrileño sea el único integrante de su equipo presente en el box.

Rafa Jódar Rafa JódarGetty

En una entrevista en la 'Ser', además de hablar de su meteórica evolución o de las comparaciones con Rafa Nadal, Rafa Jódar ha hablado sobre uno de los temas más comentados en torno a él desde su irrupción.

Ha sorprendido mucho que en su box tan solo está presente su padre, que le acompaña en todos sus viajes como su único entrenador.

Voces autorizadas le han aconsejado sumar a otro entrenador a su equipo, y sobre ello le han preguntado al de Leganés.

Por el momento, Jódar afirma estar centrado en la temporada: "Al final, es una pregunta que no me he hecho. A partir del final de la temporada, habrá que analizar los resultados y decidirlo cuando toque".

De hecho, su primera experiencia con un entrenador a nivel profesional será en la Copa Davis con David Ferrer, donde además será el número 1 de 'La Armada'.

"Me hace mucha ilusión. Será una semana ilusionante y será un debut con la selección española. Será inolvidable. Fui como sparring en 2024 y ser parte ahora de ellos es una alegría tremenda. Es gracias al trabajo duro y es una recompensa representar a un país con tantos buenos jugadores", ha señalado.

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