Martín pasa toda la presión a Marc Márquez: "Él puede ganarlo y perderlo"

El piloto de Aprilia intentará salvar la primera bola de partido de Márquez en Qatar: "Está ahora en sus manos".

Marc Márqueztiene su primera opción de título este fin de semana en el Gran Premio de Qatar. Jorge Martín tratará de evitarlo con ese maltrecho brazo que no le permitió participar en Malasia y que le complica mucho la lucha por el título.

Por eso Martín le ha pasado toda la presión a Márquez: "Esto ahora está en manos de Marc, es el único que puede ganarlo o perderlo, no depende de mí, así que yo intentaré hacer mis puntitos y acabar la carrera".

En 'DAZN' le preguntaron cuál es el estado de su brazo derecho, pero Jorge no tiene buenas noticias: "La situación es la que es, el hueso sigue roto, no le ha dado tiempo a recuperarse, pero mis sensaciones son mucho mejores".

"He trabajado todo lo que he podido en casa y aquí estoy para intentarlo de nuevo", dice el piloto de Aprilia, segundo clasificado en el mundial de MotoGP.

Hará lo que sea por subirse a la moto y luchar por todo: "Para intentar otra vez, como ya dije, que volvería a intentarlo en Qatar, a ver hasta dónde puedo llegar, a dónde llega mi físico".

"Soy optimista en cuanto a sensaciones, creo que podré dar más vueltas y ver un poco la situación real...", dice Martín, que se agarra a las pocas opciones que le quedan esta temporada.

Si su brazo no le permite correr en Qatar, se tendrá que despedir del título antes de tiempo.

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