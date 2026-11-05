Nadal y Federer, a la espera de la retirada de Djokovic para crear un chat: "Todavía no, pero..."

El extenista balear desvela que no existe un chat del 'Big 3' porque Novak Djokovic todavía sigue en activo.

Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic, el conocido como 'Big 3' del tenis, no comparten un chat. De momento. Porque el extenista balear ha revelado que hasta que Novak no cuelgue la raqueta no van a hablar de ello.

En una entrevista a 'AP', Nadal habla de su relación con los que fueron sus grandes rivales: "Aún no tenemos ningún chat Federer, Djokovic y yo, porque Novak aún sigue compitiendo".

"Estoy abierto a jugar una exhibición con Roger Federer y he tenido largas conversaciones con él. Veremos qué pasa en el futuro y si se celebra o no. Pero estamos en contacto casi todas las semanas. Hablamos muy a menudo y si en algún momento encontramos la razón y el lugar adecuados para hacer algo, lo diremos, pero aún no lo sabemos", dice tras anunciarse que estará en Las Vegas para una exhibición.

Dice Rafa, entre risas, que ellos fueron mucho mejores que la generación actual: "Hablamos y creemos que éramos mucho mejores que los tenistas de ahora".

"Ya en serio, solemos hablar de otras cosas como golf y otros deportes y también compartimos ideas, es una relación normal", dice Nadal.

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