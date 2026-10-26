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Las Vegas, el escenario

Rafa Nadal anuncia que volverá a jugar: ¿Cuándo? ¿Dónde?

El manacorí ha confirmado su presencia en 'The MGM Slam', que se disputará el 28 de febrero de 2027.

Rafa Nadal Rafa NadalGetty

Tras su retirada en noviembre de 2024, Rafa Nadal descolgó hace un mes la raqueta para jugar una exhibición en la Rafa Nadal Academy con motivo del décimo aniversario de la misma.

Parece que el 'gusanillo' le picó al balear, que este lunes ha anunciado que jugará el 'The MGM Slam'.

Se trata de un torneo de exhibición que se disputará en el T-Mobile Arena de Las Vegas el 28 de febrero de 2027.

De hecho, Nadal ya jugó el torneo en 2024 y lo hizo frente a Carlos Alcaraz en un único partido.

"Tengo muy buen recuerdo de 2024 jugando en Las Vegas. La atmósfera y los fans estuvieron increíbles (...) tengo muchas ganas de competir en 'The MGM Slam', así que nos vemos en Las Vegas", ha publicado en rede sociales.

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