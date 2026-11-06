La Guardia Civil cifra en 88.146 los retornos de migrantes de Ceuta, más de los que el Gobierno afirmó que entraron en julio

Los detalles El informe del Instituto Armado aporta un número de personas superior al que el Ejecutivo dijo que llegaron a la ciudad autónoma. Hablan de 862 rescates y 90 fallecimientos.

Un informe de la Guardia Civil revela que 88.146 personas retornaron a Marruecos tras la entrada masiva de migrantes a Ceuta en julio, superando las cifras iniciales del Gobierno de 72.000. Además, 862 personas fueron rescatadas en aguas españolas y se registraron 90 fallecimientos, gestionados por la Policía Nacional. En Ceuta, se desplegaron 695 efectivos de la Guardia Civil, aunque la cifra varió en diferentes fechas. El dispositivo incluyó diversas unidades especializadas. La Policía Nacional informó de 2.449 retornos de migrantes interceptados en asentamientos ilegales, con 1.999 regresos voluntarios y 450 por desistimiento de asilo. También se realizaron 225 expulsiones judiciales y 88 devoluciones gubernamentales.

Un informe de la Guardia Civil cifra en un total de 88.146 personas las que han retornado a Marruecos después de la entrada masiva de migrantes a Ceuta los días 30 y 31 de julio. El número es mayor que el de personas totales que llegaron a la ciudad autónoma dado en su momento por el Gobierno de cerca de 72.000 cuando estalló la crisis.

El texto en cuestión, además, cifra en 862 las personas rescatadas por los efectivos de los Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas y del Servicio Marítimo en aguas de soberanía española.

Además, hablan de 90 fallecidos de los que la Policía Nacional se ha hecho cargo en cuanto a las actuaciones relacionadas con la autopsia y el envío de muestras biológicas.

En cuanto al personal desplegado en Ceuta, la Guardia Civil habla de "un catálogo de puestos de trabajo de 695 dotaciones". En ese sentido, matizan que el concepto en cuestión de "la fuerza en revista" puede variar por ascensos, concursos de adjudicación de destinos o variaciones en la situación administrativa de personal". Ante esto, hablan de que el 29 de julio había 585 guardias civiles, mientras que el 10 de agosto y el 4 de septiembre la cifra era de 337 y de 441,respectivamente. A 19 de octubre, en el terreno estaban 546 efectivos.

En el dispositivo, informan, han participado efectivos de diferentes unidades y especialidades, como la Agrupación de Reserva y Seguridad, unidades procedentes de Andalucía, GEAS, Grupo de Acción Rápida, Servicio Marítimo, Servicio de Criminalística y Servicio Aéreo.

La Policía habla de 2.449 retornos

Por su parte, un informe de la Policía Nacional habla de 2.449 retornos totales en cuanto a los migrantes "interceptados en los operativos" realizados en los "asentamientos ilegales" de Playa de Benítez, Playa de El Trampolín, Explanada del Guano, explanada de entrada al polígono de naves de El Tarajal, Asentamientos en la zona propia de las naves, en el poblado de Regulares en Los Rosales y en las inmediaciones del CETI.

Del número total, hablan de que un total de 1.999 personas regresaron de manera voluntaria y que otros 450 lo hicieron por desistimiento de asilo.

En cuanto a las expulsiones judiciales, el número es de 225 por las 88 debidas a las devoluciones gubernamentales. Por contravenir la prohibición de entrada se devolvió a 26 personas. En cuanto a las realizadas desde el CIE Algeciras, la Policía Nacional lo cifra en 227 migrantes.

La Policía Nacional, además, habla en su informe de un total de 3.420 menores atendidos por sus agentes y que están en los centros tutelados de Ceuta.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido