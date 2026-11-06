"Márquez es el Messi o el Maradona de las motos": Lorenzo rinde pleitesía a Marc

El balear ha señalado que el ilerdense "técnicamente está a otro nivel" y que con "la mejor moto de la parrilla, ha marcado la diferencia".

A falta de tres citas para que concluya el presente Mundial de MotoGP y antes del primer punto de campeonato para Marc Márquez, Jorge Lorenzo ha analizado lo que ha deparado el campeonato en una entrevista a 'GPOne'.

Para el pentacampeón, la caída de Jorge Martín en Australia le dejó el título en bandeja al '93: "Aprilia, Ducati, Márquez y Martín estaban muy parejos, pero las carreras son así. A veces, la mala suerte o pequeñas malas decisiones pueden arruinarte el campeonato".

"Eso es lo que le ha pasado a Martín, que ha dejado un poco más abiertas las puertas a Márquez para conseguir su décimo título mundial", ha explicado.

Eso sí, a pesar de que haya sido un campeonato reñido, Lorenzo no duda de que Marc está por encima del resto: "Márquez todavía es, en este momento, el mejor técnicamente, en mi opinión. Desde que llegó a MotoGP hace cosas encima de la moto que nadie puede hacer y, aun teniendo el brazo como lo tiene, todavía puede marcar diferencias".

"Es cierto que Acosta es fortísimo y está llegando con mucha fuerza, pero, sobre todo, esa lesión del brazo de la que estamos hablando hace que la diferencia de Márquez respecto al resto sea menor. Por eso, creo que si estuviera al 100 %, ganaría muchas más carreras", ha señalado.

Es por ello que, sin medias tintas, le sitúa como el 'GOAT': "Márquez es el Messi o el Maradona de las motos. Técnicamente está a otro nivel y, cuando finalmente ha encontrado la mejor moto de la parrilla, ha marcado la diferencia".