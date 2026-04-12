Es un caballero: las bonitas palabras de Alcaraz a Sinner tras perder la final en Montecarlo

El murciano, a pesar de haber perdido un título y el número uno, no dudó en volver a mostrar su respeto hacia su máximo rival. Una vez más, Carlitos estuvo muy educado en la derrota.

Carlos Alcaraz no ha podido evitar perder el número uno del mundo. El murciano se ha visto superado por Jannik Sinner en la final el Masters 1.000 de Montecarlo. Gracias a un resultado final de 7-6 y 6-3, Jannik ha culminado un torneo espectacular en el que ha mostrado un tenis infranqueable.

Tras el partido, tanto él como Alcaraz han tomado la palabra. Antes, ambos se habían dedicado un cariñoso saludo en la red. Ninguno tiene problemas en mostrar la admiración y el respeto que tiene por el otro.

Carlitos ha dejado, una vez más, otra muestra de elegancia y 'saber perder' tras la final: "¡Hola a todos! Por supuesto, solo necesito empezar con Jannik. Es impresionante lo que estás logrando en este momento. En cuanto a mí respecta, solo 1 hombre en la Era Abierta ganó el Doble Sunshine y Montecarlo. Tú eres el 2º en lograrlo. Es algo increíble".

"Es tan difícil hacer que eso suceda. Felicitaciones por todo y por el trabajo que estás haciendo con tu equipo. Puedo ver a toda tu familia aquí y a tu equipo... simplemente muy feliz de verte ganar títulos frente a ellos. Felicitaciones a ti y, por supuesto, a tu familia y equipo", ha confesado Carlitos.

El de El Palmar muestra de nuevo la caballerosidad que tiene ante la derrota dejando un mensaje muy emotivo a su máximo rival. Todo en el primer asalto de lo que parece que serán varios en esta gira de tierra batida.