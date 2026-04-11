Advertencia de Zverev: señala el tenista que peleará con Alcaraz y Sinner "pronto"

El tenista alemán se impuso a Fonseca en Montecarlo. Tras el partido, 'Sascha' reconoció el enorme talento del brasileño y le brindó su confianza para pelear con los más grandes en un futuro cercano.

Joao Fonseca es una de las sensaciones del circuito ATP. El joven brasileño ha vuelto a demostrar su alto nivel, esta vez en el Masters 1000 de Montecarlo. Llegó hasta cuartos de final, donde fue derrotado por un gran Alexander Zverev al que puso contra las cuerdas en más de una ocasión.

Fonseca logró empujar hasta el tercer set al alemán, después de imponerse en un disputado 'tie break', finalmente el partido acabó 5-7, 7-6 y 3-6. Tras el encuentro, Zverev dejó para 'ESPN Brasil' unas admirables palabras de reconocimiento hacia su rival.

"Es un talento tremendo. Creo que todos los jugadores 'top' sabemos que está creciendo muy muy rápido y que estará entre nosotros pronto", detallaba el ganador. Un bonito gesto de 'Sascha' que no hace más que aumentar la expectación creciente en el mundo del tenis por la joven perla brasileña.

Para cerrar añadía que "aún necesita mejorar" debido a su juventud, pero nadie duda en que Fonseca pronto peleará con los más grandes del circuito. Sin duda, el de Río se postula como uno de los candidatos a disputarle a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner el duopolio de los últimos años y pronto tendrá la oportunidad de demostrarlo en más torneos del circuito y hasta en 'Grand Slams'.