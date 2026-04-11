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Con mucho en juego

Horario y dónde ver en TV la final del Masters 1.000 de Montecarlo entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

El español y el italiano jugarán por primera vez esta temporada. En juego, un título de Masters 1.000 y el liderato del ranking mundial del circuito ATP.

Carlos Alcaraz y Jannick SinnerCarlos Alcaraz y Jannick SinnerGetty

Han tenido que pasar tres meses y medio para que 2026 tenga su primer Alcaraz-Sinner. Número uno y dos del mundo se volverán a enfrentar en una final para levantar un nuevo título, y lo que es más importante, para ver quién será número uno del mundo estas próximas semanas.

El que gane en Montecarlo se convertirá en el líder del circuito profesional. Carlitos busca seguir manteniendo su posición de dominio ante un Sinner que busca arrebatarle, de nuevo, la cima del tenis mundial a su máximo rival.

Horario y dónde ver en TV

El duelo se disputará este domingo 12 de abril a partir de las 15:00h y se podrá seguir en televisión por el canal de Movistar+. El portal web de 'laSexta' informará con actualidad sobre lo que suceda en la final.

Un partido que, cabe recordar, se disputará al mejor de tres sets y dejará al primer triunfador de la temporada de tierra batida en este 2026. Sinner aparece, a priori, como algo más favorito que Alcaraz debido al nivel mostrado este torneo. Sin embargo, la rapidez y los recursos de Carlitos podrían volver a ser letales para el italiano.

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