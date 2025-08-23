Muere un ciclista tras una caída múltiple durante la Vuelta Junior Ribera del Duero

Una ambulancia del servicio de Emergencias de Castilla y León, en una imagen de archivo.

Los detalles La organización ha informado del accidente y ha transmitido sus condolencias a los familiares y allegados del fallecido.

Un ciclista ha fallecido este sábado mientras participaba en la novena edición de la Vuelta Ciclista Junior Ribera del Duero, tras verse implicado en una caída masiva en el ecuador de la segunda etapa, que discurría entre Langa de Duero y la Laguna Negra de Vinuesa, en la provincia de Soria.

Ha sido la organización de la prueba la que ha informado del accidente y ha transmitido sus condolencias a los familiares y allegados del fallecido, cuya identidad, por el momento, no se ha hecho pública.

Tras el fallecimiento del joven, la etapa de la Vuelta Ciclista Junior Ribera del Duero ha sido suspendida.