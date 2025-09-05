Ahora

"Justo antes de empezar la final..."

El aura de Rafa Nadal en Roland Garros: "Perdías antes de jugar"

DominicThiem, finalista de Roland Garros en 2018 y 2019, ha recordado qué sintió durante el calentamiento previo a enfrentarse al manacorí.

Nadal y Thiem posan juntos en la foto antes de la finalNadal y Thiem posan juntos en la foto antes de la finalReuters

El próximo mes de noviembre se cumplirá un año desde la retirada de Rafa Nadal en la Copa Davis celebrada en Málaga, pero su legado sigue más que vivo en la mente de sus rivales.

Durante una entrevista en el podcast 'businessofsports', DominicThiem, también retirado por problemas físicos, ha recordado qué sentía cuando se enfrentaba al balear.

El austriaco disputó contra él dos finales de Roland Garros, en 2018 y 2019, y en ambas Nadal le arrolló.

De hecho, tal y como explica Thiem, cuando saltaba a la Philippe Chatrier, ya tenía la sensación de que iba a perder.

"Justo antes de empezar la final, salías de vestuario y el speaker comenzaba a presentarle y decía: 'Ganador de 2005, 2006, 2007, 2008...'", recuerda el austriaco.

"La grada se volvía loca y ya habías perdido el partido antes de jugar contra él. Es una de las peores cosas que he experimentado", añade.

Las 6 de laSexta

  1. Un fiscal imputado, ausencias políticas y críticas de la judicatura: la polémica artificial en torno a la apertura del Año Judicial
  2. "Departamento de Guerra": Trump, de prometer la paz a renombrar el Pentágono con mensaje belicista
  3. Guerra Ucrania-Rusia, en directo | Putin promete "garantías de seguridad" a Zelenski si acepta su propuesta de reunión en Moscú
  4. "Netanyahu, asesino": nuevas protestas en La Vuelta a España contra el genocidio en Gaza
  5. La vivienda se encarece un 12,7 % en el segundo trimestre de 2025, su mayor subida en más de 18 años
  6. Las preguntas del accidente del funicular en Lisboa: ¿Cuándo fue la última revisión? ¿Hubo un problema de aforo?