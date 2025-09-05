El aura de Rafa Nadal en Roland Garros: "Perdías antes de jugar"

Nadal y Thiem posan juntos en la foto antes de la final

DominicThiem, finalista de Roland Garros en 2018 y 2019, ha recordado qué sintió durante el calentamiento previo a enfrentarse al manacorí.

El próximo mes de noviembre se cumplirá un año desde la retirada de Rafa Nadal en la Copa Davis celebrada en Málaga, pero su legado sigue más que vivo en la mente de sus rivales.

Durante una entrevista en el podcast 'businessofsports', DominicThiem, también retirado por problemas físicos, ha recordado qué sentía cuando se enfrentaba al balear.

El austriaco disputó contra él dos finales de Roland Garros, en 2018 y 2019, y en ambas Nadal le arrolló.

De hecho, tal y como explica Thiem, cuando saltaba a la Philippe Chatrier, ya tenía la sensación de que iba a perder.

"Justo antes de empezar la final, salías de vestuario y el speaker comenzaba a presentarle y decía: 'Ganador de 2005, 2006, 2007, 2008...'", recuerda el austriaco.

"La grada se volvía loca y ya habías perdido el partido antes de jugar contra él. Es una de las peores cosas que he experimentado", añade.