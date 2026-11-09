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"Ellos tenían pensado..."

La llamativa confesión de Ferrero sobre entrenar a Jódar: "Hablé con su padre..."

El alicantino dirigirá a Ben Shelton a partir de 2027 pero reconoce que entranar a una de las grandes promesas del tenis mundial fue una opción sobre la mesa.

Juan Carlos Ferrero y Rafa Jódar Juan Carlos Ferrero y Rafa JódarGetty

Tras su ruptura con Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero era una de las grandes figuras libres en el mercado de entrenadores en el tenis. Al técnico alicantino se le relacionó con prácticamente cualquier estrella del circuito, entre ellas, Jannik Sinner.

Hace poco más de una semana se conoció la noticia. Ferrero será el entrandor de Ben Shelton a partir de 2027. El extécnico de Alcaraz se hará cargo de la dirección de un jugador que tienen mimbres para poder competir con Alcaraz, Sinner y compañía aunque le falta algo que determinación en los momentos importantes.

Juan Carlos ha contado, en una entrevista en 'Marca', lo ilusionado que está con esta nueva etapa dejando también alguna pista de lo que pudo ser y no fue. Un posible acuerdo con Jódar parece que estuvo cerca pero Ferrero ha contando por qué terminó por no darse.

El alicantino habla de esos rumores que le situaban entrenando al de Leganes: "Sí, sí, he hablado con el padre, sobre todo del chaval, de cómo juega... Pero al final ellos, en este momento, creo que tenían pensado ir hacia otra dirección con lo cual no tengo ningún problema en absoluto y le deseo lo mejor".

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