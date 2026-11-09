Bezzecchi se despìde del Mundial tras el segundo puesto de Márquez en Qatar: "No hay milagros para mí"

El italiano mantiene opciones de títulos pero son absolutamente remotas. A pesar de la victoria en Qatar, Bezzecchi deja el testigo a Marc y Jorge.

Marc Márquez está a un paso de conquistar su décimo Mundial de motociclismo. El de Cervera hizo muy bueno el segundo puesto en el Gran Premio de Qatar para poder abrise la posibilidad de cerrar el título de manera matemática el próximo sábado en la 'sprint' del GP de Portugal.

Márquez será campeón siempre y cuando le saque dos puntos a Martín en la carrera corta. Algunos de los escenarios que le servirían al ilerdense son: ganar la 'sprint', ser segundo y que Martín sea tercero o peor y ser tercero y que Martín sea quinto peor.

Hay algunas otras posibilidades que le sirven a Marc y todas responden a la misma condición, sacarle dos puntos a Martín. El que parece tenerlo todo perdido es Marco Bezzecchi. Si Marc suma un solo punto más le dejará fuera de la pelea por el título matemáticamente.

El italiano, de hecho, ya se desmarca de la pelea: "¡Necesitaría un milagro y parece que no hay ninguno para mí! Pero es bonito tener todavía una oportunidad de luchar con ellos. Jorge y Marc son pilotos rapidísimos y el simple hecho de seguir peleando con ellos es algo muy bonito".

"Solo quiero seguir mejorando, convertirme en un piloto cada vez mejor de cara al futuro y llevarme conmigo todo lo que he aprendido este año, también lo que he aprendido en estas dos últimas carreras", asegura Marco en declaraciones que recoge 'Motosan'.

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