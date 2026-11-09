La llamativa reflexión de Pedrosa sobre que Márquez se proclame campeón de MotoGP: "Se le abre un abanico..."

El de Sabadell ve bastante claro el hecho de que Marc termine levantando su décimo título Mundial. Todo después de un GP de Qatar en el que el ilerdense se abrió muchas opciones de cara a Portugal.

Marc Márquez roza con la yema de los dedos su octavo título de MotoGP. El de Ducati firmó un GP de Qatar muy sólido en el que, a pesar de no conseguir la victoria, terminó en un segundo lugar que le permitió aumentar su ventaja con respecto a un Martín que fue séptimo.

Dani Pedrosa, icono de MotoGP y excompañero de Marc en Honda, analizó las posibilidades que tiene Marc de ser campeón. Dani lo ve muy próximo: "Con una carrera menos, las opciones para Marc mejoran claramente. Hoy ha hecho un carrerón, defendiéndose bien".

"Quitando esta carrera, en la próxima tendrá muchas más bolas de partido y posibilidades de conseguir el título, lo que le abre un abanico de opciones que le permitirá gestionar mejor ese fin de semana. Salir de Qatar con un primero ayer y un segundo hoy debe ser un éxito para él", ha reconocido Dani en declaraciones a 'Dazn'.

Pedrosa también analizó la carrera de Marc en Qatar y cómo se repuso a un inicio duro: "Al principio ha estado algo comedido, durante las primeras dos o tres vueltas. Después ha ido recuperando ritmo y al final se ha llevado la vuelta rápida de carrera, por lo que ha rodado muy bien".

"Ha podido conseguir una segunda posición que estaba lejana a mitad de carrera. Creo que la clave ha sido cómo se ha tomado la carrera al principio. Ha visto que Bezzecchi quizá hoy era inalcanzable y que también le ha podido sorprender la velocidad de Raúl. Sin embargo, Raúl ha pagado un poco el consumo de gasolina o de neumáticos, y ahí es donde Marc ha podido recuperar su segunda plaza", concluyó Dani.

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